Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти сказали, кого из 10-классников в Беларуси не переведут в 11 класс

В Беларуси власти сказали, кого из десятиклассников не переведут в 11 класс.

Источник: Комсомольская правда

Власти сказали, кого из 10-классников в Беларуси не переведут в 11 класс. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучила заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова.

Ранее мы писали, что в 2026 году учебно-полевые сборы у десятиклассников и медпрактика у десятиклассниц пройдут с 26 мая по 4 июня. Они будут длиться десять дней. Вместе с тем у части юношей учебно-полевые сборы могут быть круглосуточными на протяжении указанного времени.

От родителей десятиклассников часто поступает вопрос про возможность отказаться от прохождения учебно-полевых сборов. Власти уточняют, что данное мероприятие, согласно школьной учебной программе, является обязательной практической частью по предмету «Допризывная и медицинская подготовка».

— Без отметки, полученной по итогам учебно-полевого сбора, ребенок не будет аттестован по учебному предмету «Допризывная и медицинская подготовка» за учебный год. А если не будет аттестован, значит, не будет переведен в 11-й класс, — заявила зампредседателя комитета по образованию.

Вместе с тем Ольга Смирнова пояснила, в каком случае сроки сборов могут быть перенесены или же проходить в теоретическом формате.

Тем временем министр образования Андрей Иванец сказал, какая школьная форма будет в следующем году в Беларуси.