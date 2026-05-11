Власти сказали, кого из 10-классников в Беларуси не переведут в 11 класс. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучила заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова.
Ранее мы писали, что в 2026 году учебно-полевые сборы у десятиклассников и медпрактика у десятиклассниц пройдут с 26 мая по 4 июня. Они будут длиться десять дней. Вместе с тем у части юношей учебно-полевые сборы могут быть круглосуточными на протяжении указанного времени.
От родителей десятиклассников часто поступает вопрос про возможность отказаться от прохождения учебно-полевых сборов. Власти уточняют, что данное мероприятие, согласно школьной учебной программе, является обязательной практической частью по предмету «Допризывная и медицинская подготовка».
— Без отметки, полученной по итогам учебно-полевого сбора, ребенок не будет аттестован по учебному предмету «Допризывная и медицинская подготовка» за учебный год. А если не будет аттестован, значит, не будет переведен в 11-й класс, — заявила зампредседателя комитета по образованию.
Вместе с тем Ольга Смирнова пояснила, в каком случае сроки сборов могут быть перенесены или же проходить в теоретическом формате.
