Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае после рейдов из страны выдворят еще 33 мигрантов

В Красноярском крае по итогу операции полиции по контролю за миграционной ситуацией из страны выдворят 33 иностранных гражданина.

В Красноярском крае по итогу операции полиции по контролю за миграционной ситуацией из страны выдворят 33 иностранных гражданина.

Как пишет «Наш Красноярский край», в ходе масштабных проверок сотрудники органов внутренних дел выявили и задокументировали 206 административных правонарушений в сфере миграции. Для 45 иностранных граждан срок временного пребывания на территории России был сокращён. Кроме того, 120 иностранцам вынесено решение о запрете въезда в Российскую Федерацию.

По фактам организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановки на учёт возбуждено 11 уголовных дел.

Подобные мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем, рассказали в пресс-службе МВД РФ по Красноярскому краю.