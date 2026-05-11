В Красноярском крае после рейдов из страны выдворят еще 33 мигрантов

В Красноярском крае по итогу операции полиции по контролю за миграционной ситуацией из страны выдворят 33 иностранных гражданина.
Как пишет «Наш Красноярский край», в ходе масштабных проверок сотрудники органов внутренних дел выявили и задокументировали 206 административных правонарушений в сфере миграции. Для 45 иностранных граждан срок временного пребывания на территории России был сокращён. Кроме того, 120 иностранцам вынесено решение о запрете въезда в Российскую Федерацию.
По фактам организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановки на учёт возбуждено 11 уголовных дел.
Подобные мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем, рассказали в пресс-службе МВД РФ по Красноярскому краю.