В Красноярском крае после рейдов из страны выдворят еще 33 мигрантов

Как пишет «Наш Красноярский край», в ходе масштабных проверок сотрудники органов внутренних дел выявили и задокументировали 206 административных правонарушений в сфере миграции. Для 45 иностранных граждан срок временного пребывания на территории России был сокращён. Кроме того, 120 иностранцам вынесено решение о запрете въезда в Российскую Федерацию.