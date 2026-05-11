Красноярцев ждет холодная неделя

В Красноярске на грядущей короткой рабочей неделе — с 12 по 15 мая — сильно похолодает. По данным сайта Гисметео, столбики термометров упадут в среднем до +3−4°C.
В понедельник, 11 мая, днём синоптики обещают до +14°C, а ночью будет +5°C.
Во вторник, 12 мая, с утра прогнозируют около +4°C и дождь, днём и вечером столбики термометров будут показывать +9°C, а ночью вновь пойдёт дождь и будет +4°C.
В среду, 13 мая, утром ожидается около +5°C, днём будет +7°C, вечером прогнозируют +5°C, а ночью столбики термометров упадут до +2°C.
В четверг, 14 мая, утром будет около +3°C и дождь, днём и вечером потеплеет до +8°C, а ночью вновь ожидается +0°C.
В пятницу, 15 мая, утром синоптики Гисметео обещают +5°C, днём и вечером столбики термометров будут показывать +8°C, а ночью похолодает до +3°C.
К выходным в Красноярске должно потеплеть до +12°C, но по ночам будут сохраняться заморозки до +0°C.
