Мэр Хабаровска пообещал жителям новые фонари и 3D-переходы в центре города

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук встретился с жителями в Центре работы с населением «Содружество» и ответил на вопросы, которые касались самых заметных городских проблем. Разговор получился предметным: люди пришли не просто пожаловаться, а узнать конкретные сроки и суммы.
Одной из главных тем стало освещение на улице Муравьева-Амурского. Хабаровчане пожаловались, что желтые фонари светят тускло, создавая аварийные ситуации, и спросили, возможна ли замена на яркие белые светодиоды. Мэр привел точные цифры: на улице расположено 76 опор, на каждой — по 5 светильников типа «Лотос», всего 380 штук. Ориентировочная стоимость замены — 18 миллионов рублей, поэтому работы будут выполняться поэтапно.
Параллельно в городе займутся безопасностью пешеходных переходов. В этом году гобо-проекторы, проецирующие дорожную разметку прямо на проезжую часть, появятся в переулке Студенческом, на улице Дикопольцева и в микрорайоне Березовка. Работы начнутся летом и завершатся до начала учебного года, причем проекторы установят повышенной мощности, чтобы пешеходов было видно уже в ранних сумерках.
Другой вопрос, который волновал собравшихся, — обновление трамвайных путей и остановок в районе Амурского бульвара. Мэр объяснил, что в этом году заменят пути на улице Шеронова от Волочаевской до Ленина, однако финансирования на дальнейшее обновление пока нет, и ремонт остановок будет выполняться поэтапно, по мере появления средств.
Досталось внимание и старому граффити с Георгиевской лентой на улице Пушкина, 2. Оно давно потеряло вид, и вопрос о его реконструкции уже в работе. Сейчас разрабатывается эскиз, параллельно ищут подрядчика, который восстановит стену: оштукатурит, укрепит и загрунтует поверхность. Как только установится стабильно теплая погода, начнутся строительные работы, а следом художники приступят к новому граффити. Содержание его, по словам Кравчука, будет посвящено любви к малой Родине — новая яркая работа должна украсить центр и радовать горожан.
Был затронут и вопрос о благоустройстве в районе улицы Льва Толстого, 8, где осенью прошлого года коммунальщики ремонтировали теплотрассу, но до сих пор не восстановили покрытие. Мэр пояснил, что МУП «Тепловые сети» устраняло повреждения на бесхозном объекте теплоснабжения, а восстановление благоустройства было выполнено в зимнем варианте. Сейчас теплотрассу оформляют как бесхозную, чтобы передать в хозяйственное ведение предприятия, после чего проведут капитальный ремонт и приведут территорию в порядок полностью.
Встреча показала: люди хотят видеть перемены не в отчетах, а на своих улицах. И, судя по тону разговора, мэрия это понимает. Другое дело, что темпы этих перемен напрямую зависят от бюджета, и пока фонари на главной улице меняют поэтапно, а трамвайные остановки ждут своей очереди. Но сам факт того, что на встрече обсуждались не абстрактные планы, а конкретные адреса, сроки и суммы, внушает осторожный оптимизм.