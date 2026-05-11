Мэр Хабаровска пообещал жителям новые фонари и 3D-переходы в центре города

Встреча показала: люди хотят видеть перемены не в отчетах, а на своих улицах. И, судя по тону разговора, мэрия это понимает. Другое дело, что темпы этих перемен напрямую зависят от бюджета, и пока фонари на главной улице меняют поэтапно, а трамвайные остановки ждут своей очереди. Но сам факт того, что на встрече обсуждались не абстрактные планы, а конкретные адреса, сроки и суммы, внушает осторожный оптимизм.