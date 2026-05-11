Тренеры «Уфы» и «Ротора» подвели итоги напряжённого матча

— Что касается игры, матч получился очень тяжёлым для нас. Мы понимали турнирную ситуацию: после победы «Черноморца» над «Чайкой» оказались в зоне вылета, поэтому сегодняшняя победа была крайне важна. В первом тайме примерно 35−40 минут обе команды действовали очень осторожно. Больше было борьбы и пауз, чем самого футбола. Лишь в концовке тайма начали просыпаться, прибавлять в движении. Во втором тайме мы собрались, добавили агрессии, скорости и, считаю, заслуженно победили. Отдельно хочу поблагодарить футболистов за самоотдачу. У нас были серьёзные проблемы с составом: выпали сразу три опорных полузащитника — Камилов из-за дисквалификации, Юсупов и Мрзляк получили травму. Мы долго думали, кого выпустить на эти позиции, но те ребята, которые сегодня вышли, полностью оправдали доверие и отдали все силы на поле.