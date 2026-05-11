Россиянам перечислили страны, в которые не пустят по старому загранпаспорту

Россияне по старому загранпаспорту, в котором отсутствует биометрия, не смогут посетить семь стран. Об этом сообщила юрист Галина Земскова.

— Ряд стран перестал принимать небиометрические паспорта РФ. По состоянию на 2026 год полный запрет ввели: Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва, Эстония, — рассказала эксперт.

По словам Земсковой, Франция также ввела запрет, однако предусмотрела исключения: въезд разрешен детям младше 15 лет и обладателям шенгенских виз, выданных до 1 июня 2025 года.

Кроме того, с начала лета 2026 года аналогичные ограничения введет Финляндия. Исключения будут действовать для лиц младше 18 лет, а также для тех, кто получил вид на жительство в Финляндии до 1 июня 2026 года.

Земскова добавила, что для владельцев финских виз до 31 декабря 2026 года будет действовать переходный период, передает РИА Новости.

По данным СМИ, в 2025 году страны Евросоюза выдали более 620 тысяч виз гражданам России, что на 10,2 процента больше по сравнению с 2024 годом.

Визовые центры Республики Кипр 15 декабря начали работу в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Татьяны Галеевой, сколько стоит отдых на Кипре и что там можно посмотреть.

