В Хабаровском крае осуждён экскаваторщик за уничтожение 153 деревьев

Комсомольский районный суд вынес приговор по уголовному делу о повреждении лесных насаждений в особо крупном размере. Фигурант, работавший экскаватором на территории лесного фонда, с корнем вырвал и искалечил полторы сотни деревьев, не имея на это никаких разрешающих документов.
Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, преступление выявили в ходе патрульного мероприятия. Картина на месте впечатляла своей бессмысленностью.
«Экскаватор сместил с почвенного грунта 153 дерева — березы белые, ольху и лиственницы. У одних была повреждена корневая система, у других сломаны стволы, у третьих обломаны вершины. Все они прекратили рост», — отметили в надзорном ведомстве.
Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, оценили в 352 тысячи рублей. Суд назначил виновному год лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Сумму ущерба он возместил в полном объеме, что, вероятно, и смягчило приговор.