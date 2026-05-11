Ответственность за нарушение особого противопожарного режима: жителям Красноярского края напоминают о штрафах

В период действия особого противопожарного режима вводятся ограничения на посещение лесов. Запрещается: разводить костры и использовать открытый огонь в населённых пунктах, СНТ, а также вблизи дорог и линий электропередач. Разрешено с осторожностью: готовить еду на мангалах, грилях и жаровнях, но только в границах участков в населённых пунктах или СНТ, на расстоянии не менее 5 метров от построек. Вокруг мангала должна быть очищена территория радиусом 2 метра. За несоблюдение правил предусмотрены административные штрафы: Граждане: от 10 000 до 20 000 рублей. Должностные лица: от 30 000 до 60 000 рублей. Индивидуальные предприниматели: от 60 000 до 80 000 рублей. Юрлица: от 400 000 до 800 000 рублей. Если нарушение приведёт к пожару с пострадавшими или крупным ущербом, виновному грозит уголовное дело. Напомним, с 8 мая особый противопожарный режим действует в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Зеленогорске, посёлке Солнечный и в ряде округов центральной и южной частей региона.