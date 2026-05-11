В Хабаровске в Южном микрорайоне 11 мая горели трава и мусор

11 мая 2026 года в Южном микрорайоне Хабаровска сразу в нескольких местах загорелись сухая трава и мусор. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Первый вызов поступил в 12:27. На открытой территории горела сухая растительность и мусор на площади 500 квадратных метров. За 40 минут пожарным МЧС России удалось локализовать распространение огня, угрозы для рядом стоящих построек нет. Бойцы приступили к проливке и разбору места возгорания. Почти одновременно пожар произошёл в начале улицы Павла Морозова. Прибывшие расчёты установили, что там горели трава, мусор и складированные автопокрышки несколькими очагами. Огнеборцы оперативно начали локализацию пламени и защиту расположенных рядом построек. На месте работают 18 человек и 5 единиц техники.
МЧС России призывает жителей края быть крайне осторожными: не разводить костры, не сжигать траву и мусор, не допускать шалости с огнём. При сильном порывистом ветре любая небрежность может обернуться серьёзными последствиями.
