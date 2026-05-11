В Хабаровске в Южном микрорайоне 11 мая горели трава и мусор

Первый вызов поступил в 12:27. На открытой территории горела сухая растительность и мусор на площади 500 квадратных метров. За 40 минут пожарным МЧС России удалось локализовать распространение огня, угрозы для рядом стоящих построек нет. Бойцы приступили к проливке и разбору места возгорания. Почти одновременно пожар произошёл в начале улицы Павла Морозова. Прибывшие расчёты установили, что там горели трава, мусор и складированные автопокрышки несколькими очагами. Огнеборцы оперативно начали локализацию пламени и защиту расположенных рядом построек. На месте работают 18 человек и 5 единиц техники.