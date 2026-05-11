Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске в Южном микрорайоне 11 мая горели трава и мусор

Пожарные МЧС Хабаровска тушили огонь на улице Павла Морозова.

Источник: Комсомольская правда

11 мая 2026 года в Южном микрорайоне Хабаровска сразу в нескольких местах загорелись сухая трава и мусор. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Первый вызов поступил в 12:27. На открытой территории горела сухая растительность и мусор на площади 500 квадратных метров. За 40 минут пожарным МЧС России удалось локализовать распространение огня, угрозы для рядом стоящих построек нет. Бойцы приступили к проливке и разбору места возгорания. Почти одновременно пожар произошёл в начале улицы Павла Морозова. Прибывшие расчёты установили, что там горели трава, мусор и складированные автопокрышки несколькими очагами. Огнеборцы оперативно начали локализацию пламени и защиту расположенных рядом построек. На месте работают 18 человек и 5 единиц техники.

МЧС России призывает жителей края быть крайне осторожными: не разводить костры, не сжигать траву и мусор, не допускать шалости с огнём. При сильном порывистом ветре любая небрежность может обернуться серьёзными последствиями.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше