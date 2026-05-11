Как в СССР расследовали жестокое двойное убийство

В один из дней 1984 года сантехник их ЖЭК пришёл на вызов в дом на улице Красных Партизан в городе Горьком. Жильцы жаловались на течь в подвале, и сантехник пошёл его осматривать. Ходил, прислушивался, где течёт вода, и вдруг на что-то наступил. Странно, но на земляном полу подвала валялся паспорт на имя Алексея Тимошина. Сантехник знал всех жильцов дома и пошёл в квартиру Тимошиных, чтобы отдать паспорт хозяину. Дверь ему открыла жена Алексея. Увидев паспорт супруга, женщина зарыдала и рассказала: муж полгода назад ушёл устраиваться на новую работу и пропал без вести…