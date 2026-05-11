Как в СССР расследовали жестокое двойное убийство

В закрытом городе Горьком один за другим находят убитыми двух мужчин. Тело одного из них расчленили и закопали в подвале жилого дома. Неслыханное по тем временам преступление! Второго убитого нашли подо льдом в сточном канале на окраине города. Тело всплыло, и погибший словно смотрел на своих убийц сквозь лёд с того света. Кто так жестоко мог расправиться с простыми советскими гражданами — в материале nn.aif.ru.
Паспорт в подвале.
В один из дней 1984 года сантехник их ЖЭК пришёл на вызов в дом на улице Красных Партизан в городе Горьком. Жильцы жаловались на течь в подвале, и сантехник пошёл его осматривать. Ходил, прислушивался, где течёт вода, и вдруг на что-то наступил. Странно, но на земляном полу подвала валялся паспорт на имя Алексея Тимошина. Сантехник знал всех жильцов дома и пошёл в квартиру Тимошиных, чтобы отдать паспорт хозяину. Дверь ему открыла жена Алексея. Увидев паспорт супруга, женщина зарыдала и рассказала: муж полгода назад ушёл устраиваться на новую работу и пропал без вести…
Алексей Тимошин был обычным рабочим человеком, любил жену, воспитывал маленького сына. Со стороны всё было как у всех. И вот пропал. Тимошина, конечно же, искали, но как-то без особого энтузиазма: сделали поквартирный обход соседей, заглянули в тот самый подвал, где был обнаружен паспорт Тимошина. И всё. Хотя было ясно: без паспорта Алексей не мог уехать в другой город и устроиться там на работу. Куда же пропал простой горьковский работяга?
И тут звонок в милицию: в канале на окраине города обнаружена страшная находка. На место происшествия выехал старший следователь прокуратуры Автозаводского района города Горького Геннадий Иванов. То, что на месте увидел Иванов, потрясло его на долгие годы. «Канал был покрыт тонким льдом, — рассказывал бывший следователь в фильме “Кадриль на костях” (18+) из криминального цикла “Следствие вели с Леонидом Каневским”. — Я осторожно подошёл к тому самому месту, разгребаю снег, а подо льдом, как под стеклом, появляется лицо человека с открытыми глазами, которые словно смотрят на кого-то с того света».
На дне водоёма рядом с телом при помощи багра была обнаружена батарея парового отопления. Позже экспертиза покажет: неизвестного мужчину сперва били, душили шарфом, а затем жестоко убивали той самой батареей. Было ясно, что расправился с несчастным не один человек, а группа преступников.
Для того чтобы установить личность найденного подо льдом мужчины, милиция стала изучать картотеку без вести пропавших лиц. А вдруг это тот самый Алексей Тимошин? Внимание привлекло одно дело: женщина разыскивала своего сожителя Георгия Васина. Вскоре выяснится: именно его тело обнаружили в канале.
Васин тоже был обычным советским человеком, работал водителем такси, характеризовался положительно. Может, причиной убийства стал автомобиль «Волга», на котором трудился Васин? Авто угнали — водителя в канал? Но оказалось, что в день исчезновения Георгий взял отгул.
Была и другая версия. Такси использовали для совершения преступления, а от таксиста избавились как от ненужного свидетеля. Загадка.
«Тюрьма — не школа, прокурор — не учитель».
Пока следователи ломали голову, последовало новое сообщение о страшной находке. В том доме по улице Красных Партизан, где нашли паспорт Алексея Тимошина, пенсионер спустился в подвал, чтобы набрать картошки. В те годы жители хрущёвок часто хранили в подвалах этот овощ. Увязавшаяся за хозяином собака неожиданно начала рыть земляной пол подвала, и вдруг из небольшой ямки показалась мужская рука. Эксперт на месте происшествия сразу установил, что тело расчленили при помощи ручной пилы. По тем временам это было неслыханное по дерзости и жестокости преступление!
На почти полностью разложившемся теле мужчины была обнаружена приметная татуировка ранее судимого человека: «Тюрьма — не школа, прокурор — не учитель». Именно по наколке следователи смогли определить личность убитого. Им оказался пропавший Алексей Тимошин.
Вместе с тем следователи продолжали искать убийц таксиста Георгия Васина, обнаруженного в канале. Кто мог его убить? Кто-то из окружения Васина? Георгий жил в гражданском браке с женщиной старше себя, которая его «загнала под каблук». Даже в своих показаниях она характеризовала сожителя как мягкотелого человека, «тряпку». Мол, за это Васин и поплатился. «Женщина пояснила, что незадолго до исчезновения сожитель признался, что ввязался в некую аферу и убил человека. Сожительница, зная мягкий характер Георгия, ему не поверила», — уточнял в 1984 году старший следователь Геннадий Иванов.
Показания сожительницы дали новый след: искать убийц Васина надо среди его приятелей.
Важный свидетель вскоре появился и в деле об убийстве Алексея Тимошина. Оказалось, за несколько дней до исчезновения Тимошина с красивой женщиной видела продавщица одного из местных магазинов. Оперативники совершили невозможное и в огромном городе нашли прекрасную незнакомку. Ею оказалась некто Ольга Хлопкова. Она пояснила: с Тимошиным работала на одном заводе. Познакомились в секции художественной самодеятельности. Сблизились, но оба были не свободны, семьи разрушать не хотели. А потом Алексей Тимошин исчез. Что с ним произошло, Хлопкова не знает. Может, с Тимошиным расправился муж Ольги — Андрей? Версия любовного треугольника стала основной.
Приказал убить.
Сыщики установили наблюдение за Андреем Хлопковым. В один из дней после работы мужчина отправился в центр города, где встретился с женщиной. Они буквально кинулись навстречу друг другу со словами любви. Получается, муж и сам обманывал жену Ольгу и убить её любовника не мог. Проверка показала, что так и есть.
Однако прорыв произошёл в расследовании убийства таксиста Георгия Васина. Отрабатывая версии, сыщики вышли на его давнего друга Михаила Орлова. В юности мужчины дружили, но потом их пути разошлись. Васин ушёл в армию, а Орлов сел на пять лет за кражу. Вышел и снова сел на три года за хранение оружия. Удивительно, но после выхода на волю рецидивист Орлов вновь сблизился с добропорядочным таксистом Васиным. На момент следствия Михаил Орлов снова сидел за кражу, но уж больно мелкую для матёрого рецидивиста. Пытался отсидеться, скрывая более серьёзное преступление?
Вскоре сыщики вышли на двух дружков Орлова — Пчёлкина и Шмакова. Их взяли под стражу, а дома у Орлова провели обыск. В квартире нашли личные вещи убитого Алексея Тимошина — меховую шапку и бумажник, а также нож, которым предположительно зарезали Тимошина.
Орлова этапировали из колонии в Горький. Он сразу начал говорить — понимал, что тому, кто первым даст показания, суд даст более мягкий приговор.
Из показаний следовало, что сошлись Орлов, Пчёлкин и Шмаков на почве тунеядства, пьянства и разгульного образа жизни. Иногда к ним присоединялся таксист Васин. Однажды поздним вечером шайка встретила Алексея Тимошина. Того не взяли на новую работу, он захотел утопить горе в вине. Случайные знакомые сели пировать в подвале жилого дома, благо зайти туда было несложно. И вдруг между Васиным и Тимошиным возник конфликт. Васин, Пчёлкин и Шмаков принялись жестоко избивать нового знакомого, а вскоре Орлов приказал его убить. Васин отказывался, но рецидивист сквозь зубы процедил: «Ты трус!» И мягкотелый Васин дрогнул.
Видимо, во время драки из кармана Тимошина и выпал его паспорт гражданина СССР.
Наказала сама жизнь.
После расправы Алексея Тимошина хотели закопать здесь же, в подвале, но тело не помещалось в небольшую яму. Тогда несчастного расчленили ручной пилой.
Орлов рассказал, что умышленно приказал убить Тимошина, чтобы повязать шайку кровью. Но после расправы Васин был в шоке от случившегося, стал выпивать и плохо держать язык за зубами. Орлов решил расправиться с приятелем. Васина выманили на берег канала, сперва жестоко избили руками и ногами. Потом Орлов нашёл радиатор весом 30 килограммов и стали кидать его «другу юности» на голову и грудь. Тело решили утопить в канале, привязав к радиатору. Но труп отвязался и всплыл подо льдом, как бы смотря на своих убийц с того света…
На допросах криминальное трио вело себя по-разному: Пчёлкин и Шмаков спокойно, местами испуганно рассказывали об обстоятельствах убийств, а Орлов вёл себя нагло, словно надсмехался над жертвами и милиционерами.
Тем не менее отвечать за свои злодеяния по полной программе Михаил Орлов не хотел. Он дошёл до Верховного суда РСФСР, пытаясь смягчить ранее вынесенную судами высшую меру наказания. Удивительно, но над подонком сжалились и отправили его в колонию строгого режима на 15 лет. Там Орлов заразился туберкулёзом и умер почти сразу, как вышел на волю.
Его подельники Пчёлкин и Шмаков отсидели 12 и 15 лет соответственно. Что с ними стало после освобождения, неизвестно.