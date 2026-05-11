В Волгограде снесут торговые павильоны на ул. Дзержинского

В Тракторозаводском районе Волгограда готовятся к сносу очередных ларьков и павильонов. На этот раз власти планируют расторгнуть соглашения на размещение нестационарных торговых объектов на ул. Дзержинского. Самую протяжённую в областном центре пешеходную улицу чиновники полностью отведут под тротуары и озеленение.