В Пермском крае на текущей неделе потеплеет до +30°С

Жителей Пермского края на текущей неделе ожидает потепление до +30°С, сообщил в своём телеграм-канале доктор географических наук Андрей Шихов.
«В понедельник погоду будет формировать усиливающийся антициклон, смещающийся с северо-запада на Южный Урал. Воздушная масса в нём будет постепенно прогреваться», — говорит эксперт.
Днём 11 мая осадков не предвидится, температура воздуха в регионе составит от +12 до +15 градусов, а в Перми будет в пределах +15°С.
Ночью 12 мая ожидается от +1 до +6 градусов, на северо-востоке похолодает до −2°С, а на юге потеплеет до +8°С. Днём прогнозируется от +12 до +17 градусов, а в столице региона — от +14 до +16°С. В южных районах пройдут дожди, на остальной территории края осадков не будет.
13 мая на Пермский край обрушатся дожди, возможны грозы. Ночью столбик термометра будет колебаться на отметках от +4 до +9 градусов, однако на северо-востоке края ожидается около 0 . Днём температура воздуха составит от +15 до +20°С, а на юге потеплеет от +21 до +23 градусов.
14 в северной части края ожидаются дожди с грозами, на остальной территории региона осадков не предвидится. Ночью температура воздуха составит от +9 до +14 градусов, а днём будет в пределах от +20 до +25°С.
15 мая в Прикамье установится период аномально жаркой погоды, который продлится от 4 до 5 дней. Ночью столик термометра окажется на отметках от +10 до +15°С, а днём будет колебаться от +23 до +28 градусов.
По предварительным данным Андрея Шихова, по ночам 16 и 17 мая температура воздуха в регионе будет в пределах от +11 до +16 градусов. В дневные часы субботы и воскресенья столбик термометра будет колебаться на отметках от +25 до +30°С.