Красный флаг при боли в глазах

Многие из нас привыкли списывать дискомфорт в глазах на усталость, долгую работу за компьютером или недосып. Часто это действительно так. Однако есть симптомы, при которых промедление может стоить зрения. Врач-офтальмолог Дарья Орлова перечислила состояния, требующие экстренного визита к специалисту.

Когда откладывать визит нельзя.

По словам эксперта, существует ряд «красных флагов», игнорировать которые опасно. Дарья Орлова называет следующие симптомы, при которых необходима срочная консультация офтальмолога:

«Резкая потеря зрения на один глаз (возможная отслойка сетчатки или окклюзия сосудов)» — Дарья Орлова.

Также поводом для немедленного обращения должны стать:

· Сильная боль в глазу, не снимаемая обезболивающими, особенно в сочетании с тошнотой и «радужными кругами» перед глазами (это характерно для острого приступа закрытоугольной глаукомы).

· Боль, слезотечение, светобоязнь и чувство инородного тела (подозрение на кератит).

· Резкая или ноющая боль, светобоязнь, покраснение, снижение остроты зрения, туман и сужение зрачка (вероятно, признаки увеита).

· Боль при движении глаза, сужение или выпадение полей зрения, нарушение восприятия цветов (воспаление зрительного нерва).

· Вспышки, «молнии» и ощущение «шторки» перед глазами (характерно для отслойки или разрыва сетчатки).

Как отличить усталость от серьёзного заболевания.

Не всякий дискомфорт опасен. Дарья Орлова поясняет, как провести первичную самодиагностику:

«Если симптомы проходят после сна, отдыха или закапывания увлажняющих капель, при этом сохраняется четкое зрение, скорее всего, это усталость» — Дарья Орлова.

Но если боль нарастает, зрение резко падает, появляется светобоязнь, тошнота, выпадают участки поля зрения, меняется цветовосприятие или возникает отделяемое из глаз — медлить нельзя.

Заболевания, при которых счёт идёт на часы.

Некоторые патологии требуют экстренной медицинской помощи, чтобы избежать необратимой слепоты. Дарья Орлова перечисляет самые критичные ситуации:

«Химический ожог глаза, проникающее ранение, острый приступ глаукомы, окклюзия центральной артерии сетчатки, отслойка сетчатки» — Дарья Орлова.

В заключение врач даёт важный совет:

«Пожалуйста, не ждите, когда симптомы пройдут самостоятельно, не занимайтесь самолечением. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем лучше будет прогноз по зрению, потому что счёт может идти на дни и часы» — Дарья Орлова.

Ваше зрение — не поле для экспериментов. При появлении описанных признаков не откладывайте визит к офтальмологу.