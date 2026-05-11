Красный флаг при боли в глазах

Многие из нас привыкли списывать дискомфорт в глазах на усталость, долгую работу за компьютером или недосып. Часто это действительно так. Однако есть симптомы, при которых промедление может стоить зрения. Врач-офтальмолог Дарья Орлова перечислила состояния, требующие экстренного визита к специалисту.
Когда откладывать визит нельзя.
По словам эксперта, существует ряд «красных флагов», игнорировать которые опасно. Дарья Орлова называет следующие симптомы, при которых необходима срочная консультация офтальмолога:
«Резкая потеря зрения на один глаз (возможная отслойка сетчатки или окклюзия сосудов)» — Дарья Орлова.
Также поводом для немедленного обращения должны стать:
· Сильная боль в глазу, не снимаемая обезболивающими, особенно в сочетании с тошнотой и «радужными кругами» перед глазами (это характерно для острого приступа закрытоугольной глаукомы).
· Боль, слезотечение, светобоязнь и чувство инородного тела (подозрение на кератит).
· Резкая или ноющая боль, светобоязнь, покраснение, снижение остроты зрения, туман и сужение зрачка (вероятно, признаки увеита).
· Боль при движении глаза, сужение или выпадение полей зрения, нарушение восприятия цветов (воспаление зрительного нерва).
· Вспышки, «молнии» и ощущение «шторки» перед глазами (характерно для отслойки или разрыва сетчатки).
Как отличить усталость от серьёзного заболевания.
Не всякий дискомфорт опасен. Дарья Орлова поясняет, как провести первичную самодиагностику:
«Если симптомы проходят после сна, отдыха или закапывания увлажняющих капель, при этом сохраняется четкое зрение, скорее всего, это усталость» — Дарья Орлова.
Но если боль нарастает, зрение резко падает, появляется светобоязнь, тошнота, выпадают участки поля зрения, меняется цветовосприятие или возникает отделяемое из глаз — медлить нельзя.
Заболевания, при которых счёт идёт на часы.
Некоторые патологии требуют экстренной медицинской помощи, чтобы избежать необратимой слепоты. Дарья Орлова перечисляет самые критичные ситуации:
«Химический ожог глаза, проникающее ранение, острый приступ глаукомы, окклюзия центральной артерии сетчатки, отслойка сетчатки» — Дарья Орлова.
В заключение врач даёт важный совет:
«Пожалуйста, не ждите, когда симптомы пройдут самостоятельно, не занимайтесь самолечением. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем лучше будет прогноз по зрению, потому что счёт может идти на дни и часы» — Дарья Орлова.
Ваше зрение — не поле для экспериментов. При появлении описанных признаков не откладывайте визит к офтальмологу.