NDTV: Моди призвал возобновить ограничения времен COVID-19

Премьер-министр Индии Нарендра Моди из-за кризиса на Ближнем Востоке предложил ввести ограничения времени пандемии COVID-19. Как сообщает NDTV, он призвал граждан работать из дома, сократить потребление бензина, воздержаться от покупки золота и не совершать заграничных поездок.
Отмечается, что Моди также предложил жителям отказаться от зарубежных отпусков и свадеб за границей, чтобы сохранить валютные резервы страны. Кроме того, он рекомендовал семьям сократить потребление растительного масла, подчеркнув, что это пойдет на пользу как экономике страны, так и здоровью населения.
— Он призвал к возобновлению мер повышения эффективности, принятых в эпоху COVID-19, включая работу из дома и онлайн-встречи, — передает телеканал.
8 мая стало известно, что в акватории Ормузского пролива начались боестолкновения между армиями Соединенных Штатов и Ирана. В регионе были слышны взрывы.