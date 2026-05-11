Больше 470 тысяч юных свердловчан летом отдохнут в лагерях

Свердловский губернатор рассказал о подготовке загородных лагерей.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области больше 470 тысяч ребят этим летом отдохнут в лагерях, палаточных городках и санаториях. Как рассказал губернатор региона Денис Паслер, подготовка учреждений уже завершается.

— Заканчивается подготовка лагерей, санаториев, палаточных городков. В этом году мы увеличили финансирование почти на 6% в сравнении с прошлым годом и направили 3,2 миллиарда рублей на ремонт инфраструктуры лагерей, строительство новых корпусов, подготовку вожатых, — написал глава региона в своих социальных сетях.

Отмечается, что в 2026 году оздоровительные учреждения изменили подход к организации смен. Теперь, в большинстве лагерей, их количество увеличится с четырех до шести. Еще в некоторых число смен увеличат до семи, однако на несколько дней сократят время пребывания.

В общей сложности, благодаря таким нововведениям, лагеря смогут принять дополнительно 12 тысяч юных свердловчан.