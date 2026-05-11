Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны сроки запуска электрички из ДНР в Ростов

Подготовка ж/д сообщения между ДНР и Ростовской областью находится на финальной стадии.

Источник: Комсомольская правда

Технически к запуску электрички между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью все готово, эта работа подходит к финалу, рассказал агентству ТАСС министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

— В приоритете сейчас стоит Ростовская область. Мы подошли к финальной стадии реализации. Единственной сейчас для нас задержкой и проблематикой является организация безопасного пропуска электропоездов в части организации прохождения пункта пропуска, досмотровых мероприятий, — сказал Александр Бондаренко.

По словам чиновника, уже известны предварительные сроки запуска электрички.

— Надеемся и уповаем на текущий год по запуску данного сообщения, — добавил Александр Бондаренко.

Добавим, сейчас добраться из ДНР в Ростовскую область можно на электричке с пересадкой, на автобусе или такси. Прямой электрички между регионами нет. Поезда дальнего следования в ДНР рассчитывают запустить с 2028 года.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.