Стали известны сроки запуска электрички из ДНР в Ростов

Технически к запуску электрички между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью все готово, эта работа подходит к финалу, рассказал агентству ТАСС министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.
— В приоритете сейчас стоит Ростовская область. Мы подошли к финальной стадии реализации. Единственной сейчас для нас задержкой и проблематикой является организация безопасного пропуска электропоездов в части организации прохождения пункта пропуска, досмотровых мероприятий, — сказал Александр Бондаренко.
По словам чиновника, уже известны предварительные сроки запуска электрички.
— Надеемся и уповаем на текущий год по запуску данного сообщения, — добавил Александр Бондаренко.
Добавим, сейчас добраться из ДНР в Ростовскую область можно на электричке с пересадкой, на автобусе или такси. Прямой электрички между регионами нет. Поезда дальнего следования в ДНР рассчитывают запустить с 2028 года.
