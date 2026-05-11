В Новосибирске снесли столетний дом в историческом центре

В Новосибирске завершили снос столетнего деревянного дома в Тихом центре. Об этом сообщили пользователи форума сибирского краеведения «Новосибирск в фотозагадках».
Снос начался в марте. По данным БТИ, двухэтажный деревянный дом по улице Коммунистическая, 3а был построен в 1917 году, в нем находилось 11 квартир. По информации сайта мэрии Новосибирска в 2025 году был заключен контракт на снос аварийных домов, в том числе этого здания.
Соседний дом по улице Коммунистическая, 3 является памятником регионального значения уже более 35 лет. Двухэтажная постройка — типичный пример доходного городского дома начала XX века.