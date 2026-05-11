День Победы в Ростове прошёл без происшествий

В Ростовской области празднование Дня Победы прошло в спокойной обстановке — инцидентов и нарушений правопорядка зафиксировано не было. Такую информацию предоставили в пресс-центре регионального главка МВД.
Для обеспечения безопасности торжеств к дежурству привлекли свыше пяти тыс. представителей правоохранительных структур, включая сотрудников полиции и войск национальной гвардии.
Праздничные акции и памятные мероприятия состоялись в 103 городах и сёлах области. Общее число участников, по официальным данным, достигло 23 тыс. человек.