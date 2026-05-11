В Биробиджане прошла акция «Велосипед и СИМ — безопасно колесим!»

Мероприятие состоялось на улицах города. Инспектор по особым важным поручениям отделения пропаганды БДД майор полиции Оксана Мамровская встретилась с подростками, которые передвигались на велосипедах и самокатах. Она объяснила, как правильно пересекать проезжую часть, почему необходимы защитная экипировка и световозвращающие элементы. Отдельно полицейский остановилась на том, что велосипед и самокат — не игрушки, а транспортные средства, и управлять ими нужно, соблюдая Правила дорожного движения. Каждому участнику акции вручили тематическую памятку с подробной информацией о правилах безопасного вождения.