В Биробиджане прошла акция «Велосипед и СИМ — безопасно колесим!»

В Биробиджане 11 мая 2026 года сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию, направленную на безопасность юных велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мероприятие состоялось на улицах города. Инспектор по особым важным поручениям отделения пропаганды БДД майор полиции Оксана Мамровская встретилась с подростками, которые передвигались на велосипедах и самокатах. Она объяснила, как правильно пересекать проезжую часть, почему необходимы защитная экипировка и световозвращающие элементы. Отдельно полицейский остановилась на том, что велосипед и самокат — не игрушки, а транспортные средства, и управлять ими нужно, соблюдая Правила дорожного движения. Каждому участнику акции вручили тематическую памятку с подробной информацией о правилах безопасного вождения.
Госавтоинспекция обращается к родителям: именно они — главный пример для детей. Важно контролировать, где и как катается ребёнок, и регулярно напоминать ему о необходимости соблюдать ПДД. Только совместными усилиями можно уберечь детей от трагедий на дорогах, подчеркнули в ведомстве.
