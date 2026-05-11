«Обожаю всем сердцем»: Воробьев рассказал о взаимоотношениях с дочерью Гарифуллиной

Актер и певец Алексей Воробьев рассказал о взаимоотношениях с дочерью своей жены, оперной певицы Аиды Гарифуллиной.
По словам артиста, с 10-летней Оливией он быстро подружился. Воробьев признался, что воспринимает девочку как родного ребенка. Он добавил, что не бывает с ней строгим.
— Это не у моей жены, это у нас есть ребенок. У нас есть дочка, и я обожаю ее, конечно, всем сердцем, — рассказал певец.
Актер также добавил, что в обществе вокруг образа отчима сложились несправедливые стереотипы.
— Я говорю: «Оливия, я твой отчим». Она говорит: «Ну, как-то это не очень звучит». Я говорю: «Я с тобой согласен. Нет ни одного фильма, сказки — ничего, где отчим классный». Как говоришь слово «отчим», ощущение, что сейчас зайдет чувак в трениках, в алкоголичке, с ремнем, такой слегка навесе, — отметил Воробьев в эфире радиостанции «Юмор FM».
Вместе с тем музыкант добавил, что надеется, что у них с Гарифуллиной будут общие дети.
Весной прошлого года Алексей Воробьев женился на Аиде Гарифуллиной. Они расписались тайно в апреле 2025 года, без громких церемоний и большого количества гостей. О том, что Воробьев больше не свободен, общественность узнала только летом 2025 года, когда возлюбленные начали появляться вместе на светских мероприятиях и красных дорожках.