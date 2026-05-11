От получаса до нескольких секунд: Минздрав нашел способ снизить бумажную нагрузку на медиков

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ведомство планирует снизить документационную нагрузку на медиков за счет внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Речь идет о выполнении поручения президента Владимира Путина об обеспечении сокращения бумажной работы для сотрудников бюджетной сферы, включая врачей.
По словам Мурашко, одна из таких разработок на базе ИИ уже внедряется. Она позволяет быстро анализировать электронную историю болезни и карту пациента, выдавая информацию, необходимую врачу, медсестре или сотруднику скорой. Если раньше процесс мог занимать до получаса, то сейчас на это уходят секунды, отметил министр.
Он добавил, что в практику внедряются и другие программные продукты и технологические решения — например, для фиксации, транскрибации речи и суммаризации данных.
«Это все очень активно приходит в нашу практику», — резюмировал Мурашко.
Как писал KP.RU, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2025 году высокотехнологичную медицинскую помощь в России получили более 1,7 миллиона человек — на 11% больше, чем годом ранее. По ее словам, доступность такой помощи в стране продолжает расти.