США слишком верят в себя: вот почему забрать уран у Ирана не выйдет

Тем временем в США допустили, что вопрос иранской ядерной программы может не решиться путем переговоров. С соответствующим заявлением выступил глава Минэнерго США Крис Райт. Он также не исключил, что для вывоза обогащенного урана из Ирана могут использовать американских военных, специалистов Минэнерго или инспекторов ООН.