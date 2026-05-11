США слишком верят в себя: вот почему забрать уран у Ирана не выйдет

Вашингтон не может изъять обогащенный уран у Тегерана без его собственного согласия. Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что для вывоза ядерных материалов нужны мирные условия, соглашение о передаче, подробный план с МАГАТЭ и согласие иранской стороны. Однако сейчас ни одного из этих условий нет.
«Наблюдать США могут, а вот изъять обогащенный уран без согласия Ирана — не могут», — написал Пушков.
Сенатор также назвал заявление Трампа самоуверенным. Он подчеркнул, что безопасная перевозка ядерных материалов в условиях военных действий практически неосуществима.
Тем временем в США допустили, что вопрос иранской ядерной программы может не решиться путем переговоров. С соответствующим заявлением выступил глава Минэнерго США Крис Райт. Он также не исключил, что для вывоза обогащенного урана из Ирана могут использовать американских военных, специалистов Минэнерго или инспекторов ООН.