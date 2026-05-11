Что ждёт гостей фестиваля «Книжный» в Волгограде 16 мая

16 мая в Волгограде в пятый раз развернётся фестиваль «Книжный», который превратит областную библиотеку им. Горького в центр литературы с автограф-сессиями Алексея Сальникова и Романа Сенчина, детскими мастер-классами и лекциями о литературном Царицыне. Как команда энтузиастов с бюджетом в миллион рублей борется с «нелюбовью» горожан к Волгограду и отучает читателей от кратких пересказов классиков, выяснял корреспондент «Аргументы и Факты — “Нижнее Поволжье” в рамках проекта “На одном языке”.
«И никакой ИИ не поможет!».
А началось всё ещё в 2022 г., когда создатели книжного магазина, находящегося на первом этаже областной научной библиотеки им. Горького подали заявку и получили региональный грант на реализацию идеи фестиваля. Инициатива пришлась по душе волгоградцам — на первый же фестиваль (его слоганом было «Путь книги») пришло более 5000 человек.
«Мы тогда пришли вместе сыном и дочерью, — вспоминает жительница Волгограда Алина Макеева. — Они у меня школьники, всё время приходится бороться против гаджетов в пользу книг. Были в восторге от фестиваля, участвовали в мастер-классах, и теперь они приходят со мной на это событие каждый год. Вижу, что дети на самом деле стали больше читать».
«Честно сказать, у меня просто волосы дыбом встают, когда я вижу в продаже издания вроде “А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Краткое содержание. Анкеты и профили героев. Сюжетные и любовные линии”, а в отзывах читаю (цитата): “Подача материала захватывающая, сама прочитаю и подарю внукам, может, захотят прочитать оригинал”, — говорит филолог Ирина Мишина. — Скажите, как мы дошли до жизни такой?! Хорошо понимаю, что возмущаться бесполезно, надо бороться и предлагать альтернативу. Книжные фестивали как раз помогают погрузиться в мир литературного слова и понять, что без чтения хорошей книги невозможно стать развитым человеком и добиться успеха в жизни. И никакой ИИ и гаджеты не помогут!».
«Мы хотим показать людям, что книги — это классно и интересно, что найти для себя книгу может каждый, — рассказывали создатели фестиваля в момент, когда он только задумывался. — Мы хотим познакомить жителей города с независимыми издательствами, чтобы люди могли услышать о книжных новинках из первых уст, ведь никто не расскажет о книгах лучше, чем люди, которые их создают!».
«А вам вообще это зачем?».
Фестивали 2022−2025 гг. подтвердили: люди по-прежнему хотят читать и живо откликаются на события в мире книг. И нужно сказать большое спасибо тем, кто стоит за проведением фестиваля — а это дружная команда творческих людей самых разных профессий (подробнее об организаторах фестиваля можно узнать на сайте bookshopfest.ru).
«Нам часто задают такой вопрос: “А вам вообще это зачем?” — рассказала на мастер-классе в рамках фестиваля “Студенческая весна на Волге” в 2025 г. продюсер фестиваля “Книжный” Ирина Юркова. — Одной из главных причин, почему мы вообще решились на такой проект, стало то, что волгоградцы не любят свой город. Почитайте отзывы о городе в соцсетях, поговорите с людьми — негатива очень много. Нам хотелось внести свой вклад в то, чтобы такую тенденцию переломить, чтобы в городе появилось событие интересное, увлекательное и при этом бесплатное».
Ирина рассказывает: бюджет подобных фестивалей в столичных городах вроде Москвы и Питера составляет от 2−3 млн руб. Волгоградцы укладываются (речь идёт о прежних фестивалях) примерно в миллион, но за этим стоит очень большой труд, личное время и масса сил организаторов, а также добрая воля тех, кто участвует в фестивале и проводит мастер-классы.
В их числе, например, такая известная современная писательница, как Яна Вагнер, которая принимала участие в «Книжном» в 2025 г.
В 2026 г. на праздник книги должны прибыть также выдающиеся гости (смотрите на этой странице). Они пообщаются с волгоградцами, проведут автограф-сессии.
Не только для взрослых.
Отдельное направление фестиваля — это детская литература. Здесь всё очевидно: если не привить любовь к книге в детстве, потом сделать это будет крайне сложно, а в наш век цифровых технологий сложно вдвойне. Потому на «Книжном» всегда уделяют особое внимание детской литературе, а также «вовлекающим» в мир детской книги событиям. В этом году будут мастер-классы по изготовлению необычных книжных закладок, открыток, созданию алмазной мозаики и др. Юлия Весова — автор стихов и прозы для детей — для юных читателей от 5 до 10 лет проведёт интерактивную программу «Едем на море!».
А для родителей учитель английского языка, автор блога, посвящённого эффективному обучению, Елена Васильева прочитает лекцию о том, как помочь детям сформировать привычку читать.
«Вход на все мастер-классы свободный, запись не нужна, — рассказали организаторы. — А время и место можно будет уточнить по программе ближе к 16 мая или прямо на фестивале».
Помимо любви к чтению, «Книжный» — это ещё и событие на тему истории и краеведения. Здесь проходят увлекательные лекции. Например, в этом году можно будет посмотреть кадры с любимым городом вместе с блогером Алёной Бевз на лекции «Исчезнувший город в кадрах киноплёнки», переместиться в прошлое и узнать про литературный Царицын с Екатериной Сениной, отправиться в литературное путешествие по Волгоградской области на одноимённой лекции Татьяны Бессарабовой-Гончаровой.
Книжный фестиваль — это также место, где можно отдать прочитанные книги и взять другие. Здесь уже не один год поддерживают систему буккроссинга. В ходе обмена можно будет познакомиться с теми, кто любит читать, вступить в ряды книжного клуба, послушать живую музыку.
Фестиваль будет идти сразу на всех этажах библиотеки им. Горького, а также на прилегающей к ней территории с 9 до 23 ч. Так что 16 мая есть весомый повод посвятить день хорошей книге.