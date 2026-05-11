Вирусолог рассказал, почему хантавирус не сопоставим по угрозе с COVID

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Хантавирус не передается от человека к человеку, поэтому он не несет угроз, сопоставимых с коронавирусом COVID-19, сообщил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

Источник: Sputnik.by

Вирусолог напомнил, что у коронавируса высокая скорость передачи при минимальном контакте, особенно это касается ряда штаммов. Для хантавируса это не характерно.

«Это природно-очаговая инфекция, она привязана к своим животным. Переносчики — мыши и крысы — болеют бессимптомно», — рассказал Литвинов РИА Новости.

Научный сотрудник также отметил, что при некоторых видах хантавируса грызуны погибают, но человек обычно переносит заболевание не тяжело.

Вспышка хантавируса

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о выявлении на нидерландском круизном корабле MV Hondius семи случаев заражения смертельно опасным вирусом. Трое человек скончались на борту.

Судно следовало в Кабо-Верде из Аргентины.

После стоянки у Кабо-Верде, где с судна были эвакуированы пассажиры с симптомами хантавируса, лайнер прибыл 10 мая к Канарским островам.

Сообщается, что репатриация пассажиров лайнера будет проводиться в несколько этапов по мере готовности рейсов в страны постоянного пребывания граждан. По завершении высадки у Тенерифе корабль направится на дезинфекцию в Нидерланды.