Вирусолог рассказал, почему хантавирус не сопоставим по угрозе с COVID

Вирусолог напомнил, что у коронавируса высокая скорость передачи при минимальном контакте, особенно это касается ряда штаммов. Для хантавируса это не характерно.
«Это природно-очаговая инфекция, она привязана к своим животным. Переносчики — мыши и крысы — болеют бессимптомно», — рассказал Литвинов РИА Новости.
Научный сотрудник также отметил, что при некоторых видах хантавируса грызуны погибают, но человек обычно переносит заболевание не тяжело.
Вспышка хантавируса
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о выявлении на нидерландском круизном корабле MV Hondius семи случаев заражения смертельно опасным вирусом. Трое человек скончались на борту.
Судно следовало в Кабо-Верде из Аргентины.
После стоянки у Кабо-Верде, где с судна были эвакуированы пассажиры с симптомами хантавируса, лайнер прибыл 10 мая к Канарским островам.
Сообщается, что репатриация пассажиров лайнера будет проводиться в несколько этапов по мере готовности рейсов в страны постоянного пребывания граждан. По завершении высадки у Тенерифе корабль направится на дезинфекцию в Нидерланды.