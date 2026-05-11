Сложная пожароопасная обстановка сохраняется в лесах Гомельской области

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Строгие запреты на посещение лесов действуют в 11 районах Гомельской области, следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.

Источник: Sputnik.by

Так, ходит в лес запрещено в Брагинском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Речицком, Хойникском и Чечерском районах. Запреты там введены из-за четвертого класса пожарной опасности.

Кроме того, есть регионы, где действуют ограничения: Ельский и Наровлянский.

Остальные районы Гомельской области, а также других областей Беларуси считаются полностью открытыми.

Ограничения на посещение лесов вводятся при третьем классе пожарной опасности с целью уменьшения риска возникновения лесных пожаров. В таких случаях в лес разрешено заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако въезд на личном автомобиле, разведение костров и использование открытого огня (включая мангалы) строго запрещены.

Полный запрет на посещение лесов устанавливается при высокой (4−5) степени пожарной опасности, и в этих случаях вход в лес категорически запрещен, даже пешком.