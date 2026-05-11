Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев для обсуждения расширения взаимодействия в сфере вооружений. Как в понедельник сообщает агентство DPA, поездка не анонсировалась заранее из соображений безопасности. Глава немецкого оборонного ведомства назвал Германию и Украину стратегическими партнерами.
«Сотрудничество выгодно обеим сторонам. Это открывает возможности для реализации множества новых проектов», — заявил Писториус.
Основной акцент, по его словам, делается на совместной разработке передовых беспилотных систем всех радиусов действия, включая обеспечение возможностей для нанесения глубоких ударов.
Писториус также отметил, что правительство ФРГ стремится к созданию совместных с Украиной предприятий и планирует использовать платформу Brave One для поддержки разработчиков, способных предложить инновационные решения.
Россия неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Украине западными странами затягивают конфликт. Как писал KP.RU, ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев назвал удручающей практику производства оружия для украинских вооруженных сил на территории Германии. Дипломат напомнил, что поставляемое киевскому режиму оружие используется для обстрела российских целей — не только военных, но и гражданских.