Секретный вояж Писториуса: Зачем глава Минобороны Германии тайно примчался в Киев

В беседе с журналистами министр подчеркнул, что Берлин и Киев являются стратегическими партнёрами, а текущее взаимодействие выгодно обеим сторонам. Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус приводил цифры уже оказанной поддержки. Согласно этим данным, с конца февраля 2022 года Германия направила Украине около 39 миллиардов евро в виде гуманитарной помощи. Объём военной поддержки за тот же период достиг 55 миллиардов евро.