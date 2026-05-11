Глава Башкирии впервые вручил новую государственную награду

Как заявил сам Хабиров во время церемонии вручения медалей, эта награда «символизирует общую благодарность и искреннюю признательность тем, кто вносит достойный вклад в поддержку специальной военной операции». Первыми обладателями награды стали водители, медики, строители, волонтеры, чиновники и священнослужители и ветераны боевых действий.