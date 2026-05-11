Глава Башкирии впервые вручил новую государственную награду

В Уфе впервые вручили медали «От благодарного народа Башкортостана».

На прошлой неделе на Советской площади в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров впервые вручил новую госнаграду. Медаль «От благодарного народа Башкортостана» из рук руководителя региона получили отличившиеся в благотворительной, добровольческой и гуманитарной деятельности, связанной с проведением СВО.

Как заявил сам Хабиров во время церемонии вручения медалей, эта награда «символизирует общую благодарность и искреннюю признательность тем, кто вносит достойный вклад в поддержку специальной военной операции». Первыми обладателями награды стали водители, медики, строители, волонтеры, чиновники и священнослужители и ветераны боевых действий.

— Сегодня вся республика — предприятия, общественники, люди всех возрастов и профессий — вносит свой вклад в поддержку фронта, восстановление мирной жизни на освобожденных территориях. Тысячи наших жителей — от школьников до пенсионеров — собирают посылки, плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи и многое другое, — цитирует Хабирова пресс-служба главы Башкирии.