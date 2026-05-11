Челябинское училище штурманов станет самостоятельным учебным заведением

Оно касается реорганизации военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушая академия имени профессора Н. Е Жуковского и Ю. А. Гагарина» в Воронеже.
Речь идет о выделении из состава Военно-воздушной академии Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков и Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов.
Учредителем училищ будет Минобороны России. До 1 сентября 2026 года ведомству необходимо реорганизовать учреждение. Также требуется утвердить устав ЧВВАКУШ и предоставить ему в бессрочное пользование земельные участки. Штатная численность работников будет составлять 6 тыс. 50 человек.
«Основной целью деятельности… определить осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам, а также научной (научно-исследовательской) деятельности в интересах обороны», — говорится в документе.
ЧВВАУШ входил в состав академии с 2013 года.