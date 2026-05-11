Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинское училище штурманов станет самостоятельным учебным заведением

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на сайте правовой информации.

Источник: dostup1.ru

Оно касается реорганизации военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушая академия имени профессора Н. Е Жуковского и Ю. А. Гагарина» в Воронеже.

Речь идет о выделении из состава Военно-воздушной академии Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков и Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов.

Учредителем училищ будет Минобороны России. До 1 сентября 2026 года ведомству необходимо реорганизовать учреждение. Также требуется утвердить устав ЧВВАКУШ и предоставить ему в бессрочное пользование земельные участки. Штатная численность работников будет составлять 6 тыс. 50 человек.

«Основной целью деятельности… определить осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам, а также научной (научно-исследовательской) деятельности в интересах обороны», — говорится в документе.

ЧВВАУШ входил в состав академии с 2013 года.