Синоптики сказали белорусам, когда вернется тепло до +26 градусов. Подробности сообщает портал pogoda.by.
Во вторник, 11 мая, за погоду в стране будут отвечать область пониженного атмосферного давления, а также прохладная воздушная масса. Будет облачно с прояснениями, без осадков Небольшие кратковременные дожди пройдут в ночное время местами по северо-восточной части. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси вероятен туман.
Ветер окажется неустойчивый слабый. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, по северо-востоку — до +8 градусов. Синоптики предупреждают, что местами возможны заморозки от 0 до −2 градусов. Днем ожидается от +14 до +20 градусов, а по западной части республики — от +21 до +23 градусов.
В среду, 12 мая, на территорию Беларуси начнет смещаться контрастная система фронтальных разделов с территории Польши и Украины. Сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью по западной части, а утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди. Днем местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах вероятны грозы, град.
Ветер будет южный с переходов на западный порывистый. В дневные часы прогнозируется сильный порывистый ветер. Ночью температура воздуха составит от +4 до +10 градусов, по западу республики будет до +12 градусов. Днем синоптики обещают от +13 градусов по северо-востоку и до +26 градусов по юго-востоку.