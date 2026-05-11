Российские океанологи зафиксировали быстрый прирост береговой линии на Каспии

«На уже существующих и вновь формирующихся островах выявлен прирост береговой линии. Так, например, площадь острова Чистой Банки по сравнению с 2019 годом увеличилась вдвое за счёт снижения уровня Каспия и обмеления новых зон с его восточной, западной и южной сторон», — говорится в сообщении.
По данным ученых, наблюдается и высокая динамика прироста площади острова, образовавшегося на месте банки Тбилиси, который расширился в три раза по сравнению с 2025 годом.
«Очевидно пока одно — уровень моря продолжает падать», — приводит институт слова начальника экспедиции, младшего научного сотрудника Каспийского филиала ИО РАН Ивана Ермакова.
Исследователи, добавили в институте, измерили скорость и направления течения в Северном Каспии с использованием гидролокаторов бокового обзора и многолучевого эхолота, а также изучили донный ландшафт.
В апреле 2026 года при участии Института океанологии и Астраханского биосферного заповедника на судах Гидрографической службы Каспийской флотилии состоялась комплексная морская научно-географическая экспедиция «Новая дельта 2026» в Каспийское море.
Итоги экспедиции на море позволяют получить актуальные сведения о состоянии исследуемой акватории и подтверждают тенденцию прогрессирующего падения уровня моря.