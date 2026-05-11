СМИ: МО Украины превратит ТЦК в «Офисы резерва+», часть функций отдадут полиции

Минобороны Украины намерено упразднить территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата): их превратят в «Офисы резерва+», а часть функций отдадут полиции и рекрутинговым центрам. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.
Новые структуры планируют разделить на два направления: офисы комплектования, которые будут отвечать за воинский учет, рекрутинг и оформление на службу, и офисы сопровождения, которые займутся выплатами, выдачей справок и социальной поддержкой военнослужащих и их семей.
Кроме того, власти намерены открыть отдельные рекрутинговые пункты в общественных местах, а также специализированные хабы для прохождения комиссий и оформления на военную службу.
При этом вопрос о том, кто будет доставлять военнообязанных в эти центры, пока остается нерешенным. В Минобороны страны предлагают передать эту функцию полиции, однако в Нацполиции выступают против.
Концепция полного отказа от ТЦК все еще находится в стадии разработки, а сроки проведения реформы пока не определены, уточняет Lenta.ru.
Также стало известно, что на Украине началась информационная кампания по дискредитации экс-главы военной разведки страны Кирилла Буданова*. Инициатором выступил экс-руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Он планирует сосредоточить усилия на обвинении политика в срыве переговорного процесса с Россией.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.