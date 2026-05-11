Эскалатор на станции метро «Беломорская» закроют на ремонт с 12 мая

Ранее рядом с главным входом в здание Ленинградского вокзала открылись два выхода со станции «Комсомольская» кольцевой линии метро — № 7 и 8. Они находятся всего в 40 метрах друг от друга и формируют удобную связку между разными видами транспорта и городской инфраструктурой. Оба расположены со стороны улицы Краснопрудной.