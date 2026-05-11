В Солнечном округе водитель минивэна погибла при съезде в кювет

В Солнечном округе Хабаровского края 11 мая 2026 года произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина-водитель. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По предварительным данным Госавтоинспекции Хабаровского края, около 8:00 на 111-м километре автодороги «Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын» водитель Toyota Ipsum 1983 года рождения, жительница посёлка Эворон, двигалась со стороны посёлка Берёзовый в сторону Комсомольска-на-Амуре. Она не обеспечила постоянный контроль над управлением, допустила съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Госавтоинспекция напоминает: чем выше скорость, тем меньше времени на реакцию и тем сильнее удар. Ремень безопасности удерживает тело при аварии, без него человек получает тяжёлые травмы или погибает. Водителей просят не превышать скоростной режим, следить за дорожной обстановкой и не отвлекаться от управления.
