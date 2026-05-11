Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Могут ли старшеклассники отказаться от учебно-полевых сборов

В этом году учеников 10-х классов будут отправлять на учебно-полевые сборы на 10 дней вместо пяти, причем изменится формат мероприятия. Можно ли отказаться от участия в них, в эфире телеканала СТВ объяснила заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова. ﻿

Источник: sb.by

В Минобразования ранее анонсировали, что формат учебно-полевых сборов для парней станет круглосуточным и «приближенным к условиям воинской части». Сборы входят в курс «Допризывная и медицинская подготовка», по которому выставляют итоговую оценку за 10-й класс, после чего переводят учеников в 11-й класс. При этом освободить от них могут только по медицинским показаниям.

Как уточнила Ольга Смирнова, отказаться от сборов невозможно, так как это часть образовательного процесса. Поэтому без отметки по итогам учебно-полевого сбора 10-классник не будет аттестован по «Допризывной и медицинской подготовке» за учебный год.

А если не будет аттестован, значит, не будет переведен в 11-й класс", — добавила представитель Мингорисполкома.

Она добавила, что площадки для сборов готовят на территории детских оздоровительных лагерей, баз отдыха и воинских частей. Пребывание в лагерях или на базах отдыха обойдется в 20−30 рублей на человека в сутки, оплачивать будут местные власти.

Девушек вместо учебно-полевых сборов ожидают занятия по медицинской подготовке. Их объем — 60 часов. Учиться оказывать первую помощь будут в учреждениях образования, а также в медвузах, медколледжах и учреждениях здравоохранения.