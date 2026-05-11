Учёные ДВФУ создали «умный» биоматериал для доставки химиопрепарата

«Наш композит работает как “умный” транспорт. Магнитные наночастицы помогают отслеживать распределение материала в организме и управлять скоростью выделения лекарства. Например, с помощью магнитного поля можно усилить всасывание 5-фторурацила или нагреть частицы для повышения терапевтического эффекта. Пористая структура силиката кальция служит резервуаром, постепенно высвобождающим препарат и поддерживающим его лечебную концентрацию длительное время», — рассказал один из авторов разработки, научный сотрудник лаборатории ядерных технологий ДВФУ Олег Шичалин,