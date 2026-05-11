Учёные ДВФУ создали «умный» биоматериал для доставки химиопрепарата

Исследователи Дальневосточного федерального университета синтезировали инновационный композитный биоматериал, способный доставлять противораковый препарат 5-фторурацил непосредственно к злокачественным клеткам и регулировать его высвобождение. Как сообщает пресс-служба Минобрнауки России, это повысит эффективность лечения и снизит токсическое воздействие химиотерапии на организм.
«Наш композит работает как “умный” транспорт. Магнитные наночастицы помогают отслеживать распределение материала в организме и управлять скоростью выделения лекарства. Например, с помощью магнитного поля можно усилить всасывание 5-фторурацила или нагреть частицы для повышения терапевтического эффекта. Пористая структура силиката кальция служит резервуаром, постепенно высвобождающим препарат и поддерживающим его лечебную концентрацию длительное время», — рассказал один из авторов разработки, научный сотрудник лаборатории ядерных технологий ДВФУ Олег Шичалин,
Ключевая особенность разработки — метод гидротермального синтеза, позволяющий точно контролировать свойства материала. Меняя температуру обработки, учёные научились регулировать размер пор и площадь поверхности композита. Оптимальные образцы, полученные при 150 градусах Цельсия, показали максимальную сорбционную способность: они «загрузили» до 10 миллиграммов препарата на 0,1 грамма носителя.
Эксперименты по высвобождению 5-фторурацила в искусственной среде дали впечатляющие результаты. Процесс занимал 7 дней и проходил в 3 этапа. Начальный «выброс» обеспечивал высокую концентрацию препарата в зоне опухоли, а затем следовало более медленное высвобождение, поддерживающее лечебный эффект. Такой механизм позволяет снизить общую дозу введения без потери эффективности.
Разработанный биоматериал полностью биосовместим и безопасен для человека. Впереди — доклинические испытания. В случае успеха проект откроет путь к созданию нового поколения лекарственных форм для химиотерапевтических средств.