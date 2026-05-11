Ученые заглянули в наши сновидения

В итоге выяснилось, что содержание сна — это результат сложного взаимодействия самых разных факторов. К первой группе относятся личностные особенности конкретного человека. Люди, склонные к так называемому блужданию ума (непроизвольно переключающиеся с текущей задачи на свои мысли, витающие где-то далеко), с трудом вспоминают отдельные расплывчатые картинки. Те, кто придает снам большое значение, как по заказу смотрят по ночам настоящие цветные, яркие и продолжительные «фильмы». Те же, кто о своих снах вообще не думает, такого не видят. Еще один важный параметр — качество ночного отдыха, которое оказывает двоякое действие. Насыщенные видения оставляют впечатления глубокого восстанавливающего сна. В то же время яркие кошмары приходят к людям, находящимся в состоянии стресса.