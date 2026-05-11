В России ввели «день тишины» при зачислении в вузы

В 2026 году в России впервые вводится «день тишины» при зачислении в вузы. В этот период абитуриенты не смогут подавать и отзывать согласия на зачисление, что сделает конкурсную ситуацию более предсказуемой. Об этом изданию «РИА Новости» сообщил замминистра науки и высшего образования России Андрей Омельчук.