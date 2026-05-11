Россиянам назвали страны, куда не пустят по загранпаспорту без биометрии

Россияне с загранпаспортами старого образца без биометрии больше не смогут посещать ряд европейских стран. Об этом РИА «Новости» сообщила член Союза юристов блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР, юрист Галина Земскова, комментируя изменения в правилах въезда.

Источник: Life.ru

«Ряд стран перестал принимать небиометрические паспорта РФ. По состоянию на 2026 год, полный запрет ввели: Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва, Эстония», — сказала она.

Отдельно уточняется, что Франция также ввела аналогичный запрет, но предусмотрела исключения. Въезд разрешён детям до 15 лет, а также обладателям шенгенских виз, оформленных до 1 июня 2025 года. Дополнительные ограничения вводит и Финляндия. С начала лета 2026 года страна планирует перейти на схожие правила, однако часть категорий граждан сохранит право на въезд.

Среди них — несовершеннолетние до 18 лет и лица с видом на жительство, выданным до 1 июня 2026 года. Также отмечается, что до конца 2026 года продолжит действовать переходный период для тех, у кого уже есть финская виза.

Ранее в России изменились правила оформления загранпаспортов старого образца, срок действия которых составляет пять лет. До этого момента в паспортах старого типа можно было указывать информацию о несовершеннолетних детях владельца. Это оставалось единственной дополнительной отметкой, разрешённой в таких документах.

