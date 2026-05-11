Россиянам назвали страны, куда не пустят по загранпаспорту без биометрии

«Ряд стран перестал принимать небиометрические паспорта РФ. По состоянию на 2026 год, полный запрет ввели: Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва, Эстония», — сказала она.
Отдельно уточняется, что Франция также ввела аналогичный запрет, но предусмотрела исключения. Въезд разрешён детям до 15 лет, а также обладателям шенгенских виз, оформленных до 1 июня 2025 года. Дополнительные ограничения вводит и Финляндия. С начала лета 2026 года страна планирует перейти на схожие правила, однако часть категорий граждан сохранит право на въезд.
Среди них — несовершеннолетние до 18 лет и лица с видом на жительство, выданным до 1 июня 2026 года. Также отмечается, что до конца 2026 года продолжит действовать переходный период для тех, у кого уже есть финская виза.
Ранее в России изменились правила оформления загранпаспортов старого образца, срок действия которых составляет пять лет. До этого момента в паспортах старого типа можно было указывать информацию о несовершеннолетних детях владельца. Это оставалось единственной дополнительной отметкой, разрешённой в таких документах.
