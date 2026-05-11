Кому конфликты, кому благодать? Гороскоп на неделю 11−17 мая для всех знаков зодиака с рунами

Эта неделя принесёт вам преобразующие конфликты, неожиданные перемены и финансовые возможности, Овен. Эйваз спровоцирует спор или противостояние, но именно через борьбу вы измените реальность к лучшему. Хагалаз добавит внезапную встряску, которая разрушит отжившее и расчистит место для нового. Феху подарит денежные поступления или удачные приобретения. Конфликт и хаос обернутся прибылью, если вы не будете их бояться.