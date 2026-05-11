В нацпарке «Красноярские Столбы» змея укусила туриста

В минувшее воскресенье, 10 мая, в национальном парке «Красноярские Столбы» за помощью к спасателям обратился 32-летний мужчина. По его словам, при спуске со скалы Такмак его укусила змея. Спасатели вызвали скорую помощь и передали пострадавшего медикам. В субботу, 9 мая, помощь спасателей потребовалась сразу двум посетителям нацпарка «Красноярские Столбы». 42-летний мужчина травмировал голеностоп на лестнице в районе Первого Столба. Спасатели помогли ему добраться до личного автомобиля на улице Свердловской. У 26-летней девушки, которая покоряла скалу «Ермак», была повреждена рука: спасатели обработали рану и наложили повязку.