Человек дела: как Герольд Щетинин мальчишкой сбежал на фронт, чтобы защищать свою страну

11 мая участнику Великой Отечественной войны Герольду Щетинину исполнится 98 лет. Ветеран рассказал «Вечерней Москве» о семье, любви к Родине и о Великой Победе.
Герольд Александрович человек строгий, не любит пустые разговоры, для него дела важнее слов.
— Я родился в городе Никольске-Уссурийском (ныне — Уссурийск) Приморского края, — говорит ветеран. — Мой отец, полковник Александр Петрович, всю жизнь служил в Вооруженных силах Советского Союза. В 1941 году отца перебросили в Крым, он стал начальником штаба партизанского отряда.
Отец Герольда Александровича воевал на Северо-Кавказском фронте. А сам Герольд, 14-летний мальчишка, мечтал тоже воевать. Но, конечно, из-за малого для солдата возраста парнишку никуда не брали. Тогда он решил взять дело в свои руки и летом 1942 года сбежал на фронт.
— Определен я был в 26-й разведполк 37-й армии. Но там нас увидело командование и со словами: «Что такая мелюзга тут делает?», наказало отправить в тыл. В декабре 1942-го меня перевели в погранотряд в Сухуми, — продолжает ветеран. — А в 1943-м направили поступать в Кутаисское суворовское военное училище. Ну что делать, поступил. Раз есть приказ, нужно выполнять добросовестно.
Училище Герольд Александрович окончил в 1946 году, уже после войны, и решил продолжить учебу в Московском военном училище войск НКВД. Потом три года молодой офицер выполнял боевые задачи на границе Украинской и Белорусской республик, участвовал в операции по аресту украинского националиста Романа Шухевича.
— В 1951 году я уже учился в Военном институте иностранных языков Красной армии, потом был переводчиком, объездил полмира, служил во внешней разведке, — вспоминает кавалер ордена Отечественной войны II степени, ветеран войны и труда. — Сегодня я хочу выразить благодарность Московскому дому ветеранов войн и Вооруженных сил и Правительству Москвы за заботу, постоянную поддержку и, конечно, поздравить с Днем Победы, пожелать здоровья, счастья и Победы в СВО!