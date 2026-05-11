В Москве самому взрослому жениху с начала 2026 года исполнилось 93 года

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. женихов и невест старше 60 лет заключили брак в Москве с начала 2026 года, а самому старшему жениху на момент создания семьи исполнилось 93 года. Об этом ТАСС сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

Источник: Reuters

«С начала года в столице более 1,3 тыс. женихов и невест в возрасте старше 60 лет заключили брак. Количество пар, где и жениху и невесте больше 60 лет, составило на текущий момент порядка 3% от общего количества. Самому взрослому жениху на момент вступления в брак исполнилось 93 года, а самой взрослой невесте — 84 года», — сказала Уханева.

Она уточнила, что в самой возрастной паре с начала года жениху исполнилось 88 лет, а невесте — 84 года. Самый популярный возраст для вступления в брак после 60 и у мужчин и у женщин — 63 года.