День Победы в Ростове и области прошел без происшествий

День Победы в Ростовской области прошел без происшествий. Об этом рассказали в полиции.
— Благодаря принятым мерам в праздник нарушений общественного порядка на территории Ростовской области не допущено, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Всего праздничные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в 103 населенных пунктах Дона, в них участвовали до 23 тысяч человек.
За порядком следили более 5 тысяч правоохранителей, в том числе сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, транспортной полиции. Также задействовали представителей казачьих и народных дружин, работников частных охранных организаций.
