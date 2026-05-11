День Победы в Ростове и области прошел без происшествий

МВД: за порядком в День Победы следили 5 тысяч человек, праздник прошел без происшествий.

Источник: Комсомольская правда

День Победы в Ростовской области прошел без происшествий. Об этом рассказали в полиции.

— Благодаря принятым мерам в праздник нарушений общественного порядка на территории Ростовской области не допущено, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Всего праздничные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в 103 населенных пунктах Дона, в них участвовали до 23 тысяч человек.

За порядком следили более 5 тысяч правоохранителей, в том числе сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, транспортной полиции. Также задействовали представителей казачьих и народных дружин, работников частных охранных организаций.

