Медицинский ИИ-помощник готовят к запуску в Нижегородской области

Нейросеть «Медицина Нижнего» теперь знает алгоритмы действий при встрече с паразитами и адреса лабораторий для их исследования.

ИИ-помощник «Медицина Нижнего» расширил свои возможности и теперь знает, как действовать при укусе клеща. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека».

Бот, который в настоящее время проходит тестирование, за считанные секунды освоил масштабные алгоритмы оказания онкологической помощи жителям региона. Также в его базу данных внесены актуальные графики работы травмпунктов и расписания дежурств нижегородских больниц.

Помимо экстренных случаев, нейросеть информирует пользователей о тонкостях прикрепления к стоматологическим поликлиникам и женским консультациям. Разработчики планируют запустить сервис в полноценную эксплуатацию в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что повышенный холестерин стал серьезной опасностью для нижегородцев.