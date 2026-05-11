Медицинский ИИ-помощник готовят к запуску в Нижегородской области

ИИ-помощник «Медицина Нижнего» расширил свои возможности и теперь знает, как действовать при укусе клеща. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека».
Бот, который в настоящее время проходит тестирование, за считанные секунды освоил масштабные алгоритмы оказания онкологической помощи жителям региона. Также в его базу данных внесены актуальные графики работы травмпунктов и расписания дежурств нижегородских больниц.
Помимо экстренных случаев, нейросеть информирует пользователей о тонкостях прикрепления к стоматологическим поликлиникам и женским консультациям. Разработчики планируют запустить сервис в полноценную эксплуатацию в ближайшее время.
