Белорусы могут получить штрафы до 13500 рублей из-за ветки сирени

За сломанную ветку сирени граждан могут привлечь к административной ответственности по части 3 статьи 16.17 Кодекса об административных правонарушениях. Для белорусов штраф составит до 30 базовых величин, или до 1350 рублей (одна базовая величина в мае 2026 года составляет 45 рублей). Для индивидуальных предпринимателей штраф окажется от 10 до 200 базовых величин, или от 450 до 9000 рублей. В отношении юрлиц — от 20 до 300 базовых, или от 900 до 13500 рублей.