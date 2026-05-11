Белорусы могут получить штрафы до 13500 рублей из-за ветки сирени. Подробности приводит издание «Трыбуна працы».
Бобруйская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды напомнила белорусам, что ломать сирень, которая растет в парках и дворах многоэтажных домов, запрещено. Это предусмотрено законом «О растительном мире».
За сломанную ветку сирени граждан могут привлечь к административной ответственности по части 3 статьи 16.17 Кодекса об административных правонарушениях. Для белорусов штраф составит до 30 базовых величин, или до 1350 рублей (одна базовая величина в мае 2026 года составляет 45 рублей). Для индивидуальных предпринимателей штраф окажется от 10 до 200 базовых величин, или от 450 до 9000 рублей. В отношении юрлиц — от 20 до 300 базовых, или от 900 до 13500 рублей.
Также белорусам придется возместить вред, который был причинен причиненный окружающей среде. В инспекции пояснили: если регулярно ломать ветки сирени, то это приведет к неполноценному цветению или даже гибели растения.
Тем временем белорусы могут получить штраф до 1350 рублей из-за бесплатных пакетов в магазине.
Также адвокат сказала белорусам про уголовную ответственность за этот неочевидный поступок в магазине.
А еще мы собрали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения.