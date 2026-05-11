В центре Перми планируют построить большой спортивный комплекс

Многофункциональный физкультурно-образовательный центр хотят возвести рядом с жилым комплексом «Новый центр». Проект будет реализован на условиях муниципально-частного партнёрства. Для этих целей городские власти предоставят инвестору в 10-летнюю аренду участок площадью 480 кв. метров. Девелоперу предстоит не только построить здание площадью около 700 кв. метров, но и благоустроить прилегающую территорию.