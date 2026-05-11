В центре Перми планируют построить большой спортивный комплекс

Строительство большого спортивного комплекса планируется на улице Сибирской в Перми, передаёт «Новый Компаньон».
Многофункциональный физкультурно-образовательный центр хотят возвести рядом с жилым комплексом «Новый центр». Проект будет реализован на условиях муниципально-частного партнёрства. Для этих целей городские власти предоставят инвестору в 10-летнюю аренду участок площадью 480 кв. метров. Девелоперу предстоит не только построить здание площадью около 700 кв. метров, но и благоустроить прилегающую территорию.
Согласно проекту, первый этаж здания отведут под свободную планировку для занятий спортом и учёбой. На втором этаже разместят спортзал, тренерскую, раздевалки с душевыми, гардероб и кладовые. Особенностью центра станет эксплуатируемая кровля. Помимо основных зон, инвестор сможет открыть здесь кафе, магазины спорттоваров, а также медицинские или образовательные центры.
Отмечается, что контракт предусматривает безвозмездное использование второго этажа уполномоченными мэрией организациями. Муниципальные учреждения смогут проводить в комплексе тренировки не менее четырёх часов в день с понедельника по субботу.
