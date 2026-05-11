«Сидеть по обе стороны стола»: Каллас отвергла кандидатуру бывшего канцлера Германии в качестве переговорщика по Украине

Каллас выступила против кандидатуры Шрёдера как переговорщика по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила против кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве возможного переговорщика по мирному урегулированию на Украине. Как пишет Reuters, Каллас назвала Шрёдера «высокопоставленным лоббистом» российских госкомпаний, поэтому, по ее мнению, президент Владимир Путин заинтересован именно в этом человеке.

«Понятно, почему Путин хочет, чтобы это был именно этот человек — чтобы, по сути, он сидел по обе стороны стола», — сказала она.

Глава европейской дипломатии также заявила, что давать России право назначать переговорщика от имени ЕС «было бы неразумно».

Вечером 9 мая Владимир Путин во время диалога с журналистами затронул тему текущих контактов России с Европой. Президент выразил надежду на возобновление отношений с некоторыми европейскими странами в будущем и назвал оптимальным переговорщиком между Москвой и Европой бывшего канцлера Германии Шрёдера. Однако, как ранее писал KP.RU, источники агентства DPA сообщили, что Берлин также не хочет видеть Шрёдера в качестве возможного посредника от ЕС на переговорах с Москвой.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше