Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила против кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве возможного переговорщика по мирному урегулированию на Украине. Как пишет Reuters, Каллас назвала Шрёдера «высокопоставленным лоббистом» российских госкомпаний, поэтому, по ее мнению, президент Владимир Путин заинтересован именно в этом человеке.
«Понятно, почему Путин хочет, чтобы это был именно этот человек — чтобы, по сути, он сидел по обе стороны стола», — сказала она.
Глава европейской дипломатии также заявила, что давать России право назначать переговорщика от имени ЕС «было бы неразумно».
Вечером 9 мая Владимир Путин во время диалога с журналистами затронул тему текущих контактов России с Европой. Президент выразил надежду на возобновление отношений с некоторыми европейскими странами в будущем и назвал оптимальным переговорщиком между Москвой и Европой бывшего канцлера Германии Шрёдера. Однако, как ранее писал KP.RU, источники агентства DPA сообщили, что Берлин также не хочет видеть Шрёдера в качестве возможного посредника от ЕС на переговорах с Москвой.