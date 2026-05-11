Россиянам с 11 мая открыли безвизовый въезд в Саудовскую Аравию

Россияне могут совершать туристические поездки в Саудовскую Аравию без виз. Соответствующее соглашение вступило в силу в понедельник, 11 мая.
Заместитель главы компании CIPBC Мухаммед аль-Джасем отметил, что отмена виз поможет привлечь больше российских туристов, прежде всего на элитные курорты Красного моря. По его словам, это направление может стать альтернативой отдыху в Египте и ОАЭ.
Эксперт также считает, что упрощение визового режима приведет к росту числа поездок граждан Саудовской Аравии в Россию, поскольку интерес к стране в последние годы заметно увеличился.
В то же время, по данным саудовских туристических компаний, королевство пока не относится к числу бюджетных направлений. Стоимость недельного тура начинается от двух тысяч долларов, а ночь в пятизвездочном отеле на курортах Красного моря обойдется минимум в 400 долларов.
Более доступными считаются поездки в Эр-Рияд и Джидду. Однако эти города пока недостаточно развиты как туристические центры и по привлекательности уступают ведущим направлениям региона — городам ОАЭ, Омана, Катара и Бахрейна, передает РИА Новости.
Ранее Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим для россиян на один год — в этом случае он будет действовать до середины сентября 2027 года.
31 марта министр экономического развития России Максим Решетников высказался, что Москва и Пекин заинтересованы в продлении безвизового режима в любом формате. Он отметил, что во втором квартале Минэкономразвития совместно с МИД выработает позицию по формату дальнейших действий.