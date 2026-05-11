Прокуратура проверила ход строительства детского сада в селе Кулуево

Глава прокуратуры Аргаяшского района Денис Асадуллин проверил ход строительства детского сада в селе Кулуево. Об этом сообщают в региональном управлении надзорного ведомства.
Проинспектирована строительная площадка дошкольного учреждения на 120 мест, расположенная на улице Школьной, 5А. Детский сад возводится в рамках специальной программы.
Совместно с представителями подрядчика прокурор осмотрел объект капитального строительства. Проверка показала, что отставания от графика нет.
Соблюдение сроков контракта и своевременная сдача всех этапов строительства на контроле специалистов.